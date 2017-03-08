LES GRECS ET LEUR CINÉMA Cinéma du TNB Rennes 8 et 9 mars Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB reçoit la 19e édition des rencontres Les Grecs et leur cinéma, organisée par Kalimera, l’association grecque de Bretagne. À cette occasion venez découvrir 2 films grecs inédits.

Dim 08 03 17h

MARICEL de Elias Demetriou

2h, Grèce, 2025

Une jeune femme d’origine philippine trouve du travail en s’occupant d’un couple âgé dans un village chypriote. Au fur et à mesure, elle découvre des tensions enfouies et des non-dits, et se retrouve peu à peu piégée.

Séance suivie d’une dégustation de mezzés.

Lun 09 03 20h30

STELIOS de Yorgos Tsemberopoulos

2h12, Grèce, 2024

Un hommage à Stelios Kazantzidis (1931-2001), légende de la chanson grecque, issu d’une famille de réfugiés pontique et dont la voix extraordinaire a profondément résonné auprès des Grecs du monde entier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-09T23:00:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4134

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



