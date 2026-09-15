Les greniers de Troyes Troyes
dimanche 27 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Les greniers de Troyes
Parc des Moulins Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 20 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Que vous souhaitiez faire du tri, donner une seconde vie à vos objets ou simplement dénicher quelques trésors, ce vide-greniers est l’occasion idéale de profiter d’un moment agréable dans le cadre verdoyant du Parc des Moulins.
Vous souhaitez exposer ?
Les inscriptions sont à privilégier en ligne sur inscription-vide-grenier.troyes.fr.
Des permanences d’inscription sont également proposées à la Maison des Maraîchers, 5A rue Guillaume le Bé, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité :
> mercredi 16 septembre de 8h à 12h ;
> lundi 21 septembre de 13h à 17h ;
> mardi 22 septembre de 14h à 18h ;
> jeudi 24 septembre de 9h à 13h.
Les modalités de participation, les tarifs et les documents nécessaires sont précisés lors de l’inscription. .
Parc des Moulins Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Les greniers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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