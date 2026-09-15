Informations pratiques

Troyes

Les greniers de Troyes

Parc des Moulins Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 20 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Que vous souhaitiez faire du tri, donner une seconde vie à vos objets ou simplement dénicher quelques trésors, ce vide-greniers est l’occasion idéale de profiter d’un moment agréable dans le cadre verdoyant du Parc des Moulins.



Vous souhaitez exposer ?

Les inscriptions sont à privilégier en ligne sur inscription-vide-grenier.troyes.fr.



Des permanences d’inscription sont également proposées à la Maison des Maraîchers, 5A rue Guillaume le Bé, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité :

> mercredi 16 septembre de 8h à 12h ;

> lundi 21 septembre de 13h à 17h ;

> mardi 22 septembre de 14h à 18h ;

> jeudi 24 septembre de 9h à 13h.



Les modalités de participation, les tarifs et les documents nécessaires sont précisés lors de l’inscription. .

Parc des Moulins Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Les greniers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne