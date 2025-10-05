Les Greniers du Carré Versigny Rue Joseph Dijon Paris

Les Greniers du Carré Versigny Rue Joseph Dijon Paris dimanche 5 octobre 2025.

5 sessions d’inscription :

– le 30/08 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 06/09 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 13/09 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 20/09 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

– le 27/09 de 9h à 12h au Village, 8 rue Versigny à Paris 18

Pensez à vous munir d’une copie recto/verso de votre ID, et prévoir 15€ par mètre.

Par courrier postal à destination du Carré Versigny au 25 rue Baudelique à Paris 18 en joignant :

– Vos coordonnées complètes : nom, prénom, tél, mail, adresse postale

– Copie recto verso pièce d’identité

– Nombre de mètres souhaités

– Règlement : 15 euros le mètre

– Enveloppe timbrée avec vos coordonnées postales

Vide Greniers très agréable et très fréquenté depuis plus de 14 ans dans les principales rues du Carré Versigny (rues Joseph Dijon, Versigny, Sainte Isaure, et Duhesme) pietonnisées pour l’occasion.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 08h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Rues Joseph Dijon, Versigny, Duhesme, et Sainte Isaure (métro Jules Joffrin ou Simplon) 75018 Paris

carre.versigny@gmail.com https://www.facebook.com/carre.versigny/ https://www.facebook.com/carre.versigny/