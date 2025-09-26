Les Grenouilles liseuses en spectacle Langeac

Les Grenouilles liseuses en spectacle Langeac vendredi 26 septembre 2025.

Les Grenouilles liseuses en spectacle

place de la halle Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Les Grenouilles liseuses présentent leur spectacle au Mont-Mouchet, (commune d’Auvers), pour les Journées du Patrimoine.

place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Les Grenouilles liseuses present their show at Mont-Mouchet (Auvers) for the Journées du Patrimoine.

German :

Die Lesefrösche zeigen ihre Show am Mont-Mouchet, (Gemeinde Auvers), anlässlich der Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Les Grenouilles liseuses presentano il loro spettacolo a Mont-Mouchet (Auvers) per le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Les Grenouilles liseuses presentan su espectáculo en Mont-Mouchet (Auvers) con motivo de las Jornadas del Patrimonio.

