Les Gressins aux Comté Poligny jeudi 12 février 2026.

Poligny Jura

Tarif : 12.1 – 12.1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-12 10:15:00
fin : 2026-03-05 12:00:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Durée d’environ 1h30

Atelier Cuisine pour les enfants de 4 à 12 ans
Viens fabriquer et déguster les Gressins au Comté, pour un après-ski savoureux et facile à partager !
Les enfants repartiront avec des recettes Comté et un diplôme d’apprenti cuisinier. Visite du musée comprise   .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

