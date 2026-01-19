Les Gressins aux Comté

Poligny Jura

Début : 2026-02-12 10:15:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Durée d’environ 1h30

Atelier Cuisine pour les enfants de 4 à 12 ans

Viens fabriquer et déguster les Gressins au Comté, pour un après-ski savoureux et facile à partager !

Les enfants repartiront avec des recettes Comté et un diplôme d’apprenti cuisinier. Visite du musée comprise .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

