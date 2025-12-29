Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Lacroix-Barrez

Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo

Salle Multi Sports Louis Boyer Lacroix-Barrez Aveyron

Go ! Une nouvelle édition de la randonnée cyclo annuelle des Grimpettes du Carladez

18ème édition des Grimpettes. Le grand rendez-vous annuel des cyclos ouvert à tous .

Rando Cyclo 3 parcours de 45, 71 et 107 km environ.

Départ et arrivée à la salle multi sport Louis Boyer de Lacroix-Barrez horaire d’ouverture 7h00 et fermeture à 14h00.

Plateaux repas et ravitaillements prévus.

Nouveaux circuits au travers des routes confidentielles du Carladez et de la Viadène. Cette randonnée prestigieuse est organisée et mise en place par le Cyclo-club du Carladez .

Ouvert aux VAE 0 .

Salle Multi Sports Louis Boyer Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie cycloclubcarladez@free.fr

English :

Go ! A new edition of the annual cycling tour of the Grimpettes du Carladez

