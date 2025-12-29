Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Lacroix-Barrez
Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo Lacroix-Barrez dimanche 26 juillet 2026.
Les Grimpettes du Carladez Rando cyclo
Salle Multi Sports Louis Boyer Lacroix-Barrez Aveyron
Go ! Une nouvelle édition de la randonnée cyclo annuelle des Grimpettes du Carladez
18ème édition des Grimpettes. Le grand rendez-vous annuel des cyclos ouvert à tous .
Rando Cyclo 3 parcours de 45, 71 et 107 km environ.
Départ et arrivée à la salle multi sport Louis Boyer de Lacroix-Barrez horaire d’ouverture 7h00 et fermeture à 14h00.
Plateaux repas et ravitaillements prévus.
Nouveaux circuits au travers des routes confidentielles du Carladez et de la Viadène. Cette randonnée prestigieuse est organisée et mise en place par le Cyclo-club du Carladez .
Salle Multi Sports Louis Boyer Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie cycloclubcarladez@free.fr
English :
Go ! A new edition of the annual cycling tour of the Grimpettes du Carladez
