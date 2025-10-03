LES GROS PATINENT BIEN – C.C.ARTHEMUSE Briec

LES GROS PATINENT BIEN – C.C.ARTHEMUSE Briec vendredi 3 octobre 2025.

LES GROS PATINENT BIEN Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Auteurs et mise en scène : Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVANAvec en alternance Didier BOULLE ou Jonathan PINTO-ROCHA ou Pierre BÉNÉZIT ou Marc RISO et Grégoire LAGRANGE ou Édouard PÉNAUD ou Félix VILLEMUR-PONSELLE ou Alexandre BARBE ou Clément DEBOEURAprès Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne. Des plaines du Grand Nord, avec une sirène pêchée par accident, une évasion à patins, à trottinette, en avion cartonné, un passage en Écosse, puis le Sud à dos de mulet, en assassinant quelques cornemuseurs au passage, on cherche l’amour, toujours…Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues. « Irrésistible » LES INROCKS« Une comédie espiègle, à nulle autre pareille » TELERAMA

Vous pouvez obtenir votre billet ici

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29