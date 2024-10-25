Les Gros patinent bien Carré Saint-Médard-en-Jalles

Les Gros patinent bien Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 25 octobre 2024.

Les Gros patinent bien 25 et 26 octobre 2024 Carré Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-25T20:30:00 – 2024-10-25T21:50:00

Fin : 2024-10-26T18:00:00 – 2024-10-26T19:20:00

Tout en carton !

Qui adore les cartons ? Les enfants et les chats : ils en font des cabanes ! Le duo burlesque formé par Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois aussi. Leur créativité propulse le spectateur·rice dans un road trip effréné : ils traversent l’Écosse en passant des plaines du Nord jusqu’à l’océan… plein de sirènes et de bestioles en voie de disparition. Avec eux tout est possible, en restant aussi immobile que le narrateur l’est sur scène. Le paysage qui défile sous nos yeux est le résultat d’une mécanique géniale et simplissime. C’est le fruit de notre imagination. Frénétique, ils illustrent chaque étape du voyage par des centaines de panneaux, autant de pays, d’accessoires ou de personnages rencontrés… Une performance d’acteurs hilarante qui vous avait déjà conquis en 2023 !

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.carrecolonnes.fr/spectacle?id_spectacle=661 »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois théâtre duo

© Fabienne Rappenneau