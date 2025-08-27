Les gros patinent bien Cité des Congrès Nantes

Les gros patinent bien Cité des Congrès Nantes samedi 28 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:00 –

Gratuit : non 36 € / 49 € 36 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/les-gros-patinent-bien.html Tout public

Comédie – Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public ! Après « Bigre », Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne. Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/les-gros-patinent-bien.html