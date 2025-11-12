Les Gros Patinent Bien / Compagnie Le Fils du Grand Réseau L’ENTRACTE, scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Les Gros Patinent Bien / Compagnie Le Fils du Grand Réseau

L’ENTRACTE, scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 22:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Les Gros Patinent Bien / Compagnie Le Fils du Grand Réseau

Théâtre de carton 1h30 dès 10 ans

Avec le carton comme seul accessoire, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan ont imaginé un voyage déjanté, plein d’humour et de surprises, récompensé par le Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public.

Dans une langue énigmatique, un homme en costume trois pièces raconte ses aventures rocambolesques son exil des plaines du Grand Nord, sa découverte de l’Écosse, ses évasions en patins, à trottinette, ou même en avion, et sa quête incessante de l’amour. Mais, alors que l’acteur reste assis, quasi-immobile, son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton. À chaque carton, un nouveau pays, un accessoire ou un animal apparaît. Un spectacle explosif, où les gags visuels et les situations burlesques s’enchaînent à un rythme effréné. Une explosion d’idées géniales et farfelues, portée par un incroyable duo !

Distribution

Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan écriture & mise en scène

Didier Boulle ou Jonathan Pinto-Rocha ou Pierre Bénézit ou Marc Riso et Grégoire Lagrange ou Édouard Pénaud ou Félix Villemur-Ponselle ou Alexandre Barbe ou Clément Deboeur interprétation en alternance

Charlotte Rodière ingénierie carton .

L’ENTRACTE, scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

