Les Gros patinent bien Rue du 19 Mars 1962 Léognan vendredi 6 mars 2026.

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Avec le carton comme seul accessoire, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan nous entraînent dans un voyage délirant et hilarant. Une folie burlesque comme vous n’en avez jamais vue, récompensée par le Molière du meilleur spectacle en 2022, qui a déjà conquis plus de 250 000 spectateurs.

Un imposant acteur shakespearien raconte, dans un anglais que nul ne peut comprendre, l’incroyable épopée à travers l’Europe et les siècles d’un homme qui pourrait être son ancêtre. L’histoire débute au bord d’un fjord au fin fond des îles Féroé et se poursuit en Espagne, en Écosse, en Angleterre, en passant par la Vendée et bien d’autres contrées.

Ce récit abracadabrantesque est illustré par un curieux individu en maillot de bain et ses innombrables cartons lesquels, tour à tour, se transforment en objets, en paysages, en dialogues, en personnages. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

