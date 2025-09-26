Les gros patinent bien Espace james Chambaud Lons

Les gros patinent bien Espace james Chambaud Lons vendredi 26 septembre 2025.

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Cabaret de carton

De Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

Après le succès de Bigre , l’irrésistible duo comique Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan invite à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, impassible. C’est la folie du spectacle. Son acolyte s’agite en maillot de bain, brandissant des centaines de cartons illustrant pays et bestioles rencontrés. Un feu d’artifice de bouts de carton pour une explosion d’idées géniales et farfelues.

Hilarant ! .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

