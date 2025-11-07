Les gros patinent bien Théâtre Emile Loubet Montélimar

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:50:00

2025-11-07

Après Bigre, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan embarquent dans une odyssée burlesque en carton. Un acteur immobile, un acolyte frénétique, des gags absurdes et une avalanche d’idées folles un spectacle inventif, drôle et brillant.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

After Bigre, Pierre Guillois and Olivier Martin-Salvan embark on a burlesque odyssey made of cardboard. An immobile actor, a frenetic sidekick, absurd gags and an avalanche of crazy ideas: an inventive, funny and brilliant show.

German :

Nach Bigre begeben sich Pierre Guillois und Olivier Martin-Salvan auf eine burleske Odyssee aus Karton. Ein unbeweglicher Schauspieler, ein hektischer Sidekick, absurde Gags und eine Flut verrückter Ideen: ein erfinderisches, witziges und brillantes Spektakel.

Italiano :

Dopo Bigre, Pierre Guillois e Olivier Martin-Salvan intraprendono un’odissea burlesca fatta di cartone. Un attore immobile, una spalla frenetica, gag assurde e una valanga di idee folli: uno spettacolo inventivo, divertente e brillante.

Espanol :

Después de Bigre, Pierre Guillois y Olivier Martin-Salvan se embarcan en una odisea burlesca hecha de cartón. Un actor inmóvil, un compañero frenético, gags absurdos y una avalancha de ideas locas: un espectáculo inventivo, divertido y brillante.

