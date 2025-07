Les gros patinent bien Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Les gros patinent bien Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon jeudi 2 avril 2026.

Les gros patinent bien Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan

Théâtre Quartier Libre Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues !

Ce cabaret de carton nous invite à suivre les aventures rocambolesques d’un duo d’exception. L’un, imposant, retrace dans une langue imaginaire l’épopée à travers l’Europe et les siècles d’un homme ayant traversé terres et mers.

L’autre, maigrelet, s’active sur scène en tenue de bain, brandissant des cartons qui font office de surtitres, d’accessoires et de décors.

Leurs péripéties loufoques, teintées d’absurde, offrent un spectacle aussi divertissant que fantaisiste, où toutes les divagations semblent permises.

Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public, ce spectacle joyeusement bricolé, drôle et poétique, révèle la complicité hilarante de ce tandem improbable. Une expérience théâtrale à savourer en famille, promesse de rires et de folie !

Réservation billetterie en ligne ou sur place à l’accueil billetterie du théâtre (mardi et vendredi de 16h à 18h et mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h)

Durée 1H35 min.

À partir de 10 ans. .

Théâtre Quartier Libre Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

English :

Pierre Guillois and Olivier Martin-Salvan, in a firework display of cardboard scraps, invite you on an imaginary journey: rocambolical adventures deployed by dint of tricks and gags, it’s an explosion of brilliant, far-fetched ideas!

German :

Pierre Guillois und Olivier Martin-Salvan laden in einem Feuerwerk aus Kartonstücken zu einer imaginären Reise ein: Unglaubliche Abenteuer, die mit Hilfe von Tricks und Gags entfaltet werden, sind eine Explosion genialer und skurriler Ideen!

Italiano :

Pierre Guillois e Olivier Martin-Salvan, in uno spettacolo pirotecnico di ritagli di cartone, vi invitano a un viaggio immaginario: avventure rocambolesche che si svolgono a forza di trucchi e gag, è un’esplosione di idee brillanti e inverosimili!

Espanol :

Pierre Guillois y Olivier Martin-Salvan, en un despliegue pirotécnico de retales de cartón, le invitan a un viaje imaginario: aventuras rocambolescas desplegadas a fuerza de trucos y gags, ¡es una explosión de ideas brillantes y descabelladas!

L’événement Les gros patinent bien Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-06-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis