Les gros patinent bien, Salle Jean-Favre, Langres

Les gros patinent bien Samedi 28 mars, 20h30 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif plein 19€ Tarif adhérent 12€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

Un comédien en costume trois pièces quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné Tout public / Famille Théâtre

©Les gros patinent bien – Fabienne Rappeneau