LES GROS PATINENT BIEN Sérignan

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 16.5 EUR

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Guillois & Martin-Salvan signent une épopée loufoque en carton, entre cabaret de cartoons et saga shakespearienne, débordante d’humour et d’inventivité.

Après Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan déploient un feu d’artifice de cartons pour embarquer le public dans un voyage délirant, entre cabaret de cartoons et fresque shakespearienne.

Un héros quitte les steppes du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par erreur. Il s’évade en patins, en trottinette ou à bord d’un avion en carton. Cap vers l’Écosse, puis retour vers le sud sur un mulet, en assassinant quelques joueurs de cornemuse et en quête d’un amour insaisissable. Pourtant, l’acteur en costume trois pièces reste assis, impassible, tandis que son complice en maillot de bain s’agite, brandissant des centaines de morceaux de carton portant les noms des pays, des accessoires et des créatures croisées.

Un tourbillon rocambolesque, inventif et absurde, où astuces et gags s’enchaînent dans une explosion d’imagination.

Payant Réservation obligatoire .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Guillois & Martin-Salvan create a zany cardboard epic, part cartoon cabaret, part Shakespearean saga, brimming with humor and inventiveness.

German :

Guillois & Martin-Salvan haben ein verrücktes Epos aus Pappe geschrieben, das zwischen Cartoon-Kabarett und Shakespeare-Saga angesiedelt ist und vor Humor und Einfallsreichtum nur so strotzt.

Italiano :

Guillois & Martin-Salvan creano un’epopea cartonesca, in parte cabaret a cartoni animati, in parte saga shakespeariana, ricca di umorismo e inventiva.

Espanol :

Guillois y Martin-Salvan crean una alocada epopeya de cartón, en parte cabaret de dibujos animados, en parte saga shakesperiana, rebosante de humor e inventiva.

