Les Gros patinent bien Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Les Gros patinent bien Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Les Gros patinent bien

CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

Il y a du Laurel et Hardy, du potache et du panache. Le Figaro

Après avoir fait un carton avec Bigre, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan ont commencé à écrire dessus sur des cartons qui traînaient dans la salle de répétition. L’idée aurait pu malencontreusement y rester, dans les cartons. Mais, sagacité et humour aidant, ils ont vite perçu le potentiel burlesque du procédé. C’est ainsi qu’est né Les Gros patinent bien, mix de cartoon et d’épopée shakespearienne.

Un personnage quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène qu’il a pêchée par accident. Il s’évade en patins, en avion cartonné, découvre l’Écosse, part vers le sud à dos de mulet, trucide quelques cornemuseurs au passage et, toujours, cherche l’amour. Mais le comédien, en costume trois pièces, reste assis. Autour de lui, son acolyte, en maillot de bain, s’agite avec des centaines de bouts de carton où figurent les noms des pays traversés ou des bestioles rencontrées.

Des aventures rocambolesques, une explosion de gags et d’idées farfelues Les Gros patinent bien a obtenu le Molière du meilleur spectacle “Théâtre Public” en 2022. Carton plein ! .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

