Les gros patinent bien Théâtre Forbach

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Début : Mardi Mardi 2025-10-07 20:00:00

Une épopée cartonnée à grande vitesse.

Un duo explosif, des cartons par centaines, une épopée folle et bricolée à la main Les Gros patinent bien débarque au Carreau avec sa tornade de génie burlesque. Imaginez un grand costaud impassible, taiseux, en slip de bain, incarnant un aventurier intrépide ; à ses côtés, un acolyte surexcité qui s’agite, manipule, commente et transforme la scène en un décor mouvant à coups de panneaux et de bouts de carton. Sans un mot ou presque mais avec une précision d’orfèvre, le duo nous embarque dans un tour du monde aussi absurde qu’épique, entre tempêtes, poursuites, naufrages et grande histoire d’amour. Une pièce de théâtre physique, visuel, poétique, complètement déjanté, à la frontière du cartoon et du chef-d’œuvre d’atelier. Molière du théâtre public, ovationné partout où il passe, ce spectacle hors-norme fait rire à pleurer tout en renversant les clichés sur les corps, l’héroïsme, et le théâtre lui-même. Une seule règle ne jamais sous-estimer les gros… surtout quand ils patinent bien.

Info pratiques Théâtre en français, durée 90 min, à partir de 10 ans.

Le Carreau Scène nationale 7 octobre 2025 à 20h00.Tout public

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

A high-speed hardback epic.

An explosive duo, hundreds of cardboard boxes, a crazy, hand-crafted epic: Les Gros patinent bien arrives at Le Carreau with its tornado of burlesque genius. Just imagine: a tall, stolid, silent man in swimming trunks as an intrepid adventurer, flanked by an overexcited sidekick who jiggles, manipulates, comments and transforms the stage into a moving set using panels and bits of cardboard. Without a word or almost without a word but with the precision of a goldsmith, the duo take us on a world tour as absurd as it is epic, with storms, chases, shipwrecks and a great love story. A piece of physical, visual and poetic theater, completely mad, on the borderline between cartoon and studio masterpiece. Winner of the Molière award for public theater, acclaimed everywhere it goes, this extraordinary show makes you laugh till you cry, while overturning clichés about bodies, heroism and theater itself. Just one rule: never underestimate the big ones? especially when they skate well.

Practical info: Theater in French, duration: 90 min, ages 10 and up.

Le Carreau Scène nationale October 7, 2025 at 8pm.

German :

Ein kartoniertes Epos in Hochgeschwindigkeit.

Ein explosives Duo, hunderte von Kartons, ein verrücktes, handgemachtes Epos: Les Gros patinent bien landet mit seinem Tornado aus burlesker Genialität im Carreau. Stellen Sie sich vor: ein großer, kräftiger Mann, der in Badehosen einen unerschrockenen Abenteurer verkörpert; an seiner Seite ein überdrehter Sidekick, der herumfuchtelt, manipuliert, kommentiert und die Bühne mit Schildern und Kartonstücken in ein bewegliches Dekor verwandelt. Ohne ein Wort oder fast ohne ein Wort aber mit einer Präzision wie ein Goldschmied nimmt uns das Duo mit auf eine ebenso absurde wie epische Reise um die Welt, zwischen Stürmen, Verfolgungsjagden, Schiffbruch und einer großen Liebesgeschichte. Ein körperliches, visuelles, poetisches und völlig verrücktes Theaterstück, das an der Grenze zwischen Cartoon und Meisterwerk der Werkstatt liegt. Molière du théâtre public, Standing Ovations überall, wo es aufgeführt wird, dieses außergewöhnliche Stück bringt einen zum Lachen und zum Weinen, während es die Klischees über Körper, Heldentum und das Theater selbst auf den Kopf stellt. Es gibt nur eine Regel: Unterschätze niemals die Großen, vor allem wenn sie gut eislaufen.

Praktische Informationen: Theater auf Französisch, Dauer: 90 Min., ab 10 Jahren.

Le Carreau Scène nationale 7. Oktober 2025 um 20:00 Uhr.

Italiano :

Un’epopea cartonata ad alta velocità.

Un duo esplosivo, centinaia di scatole di cartone, un’epopea folle e artigianale: Les Gros patinent bien arriva a Le Carreau con il suo tornado di genialità burlesca. Immaginate: un uomo alto, stolido e silenzioso, in costume da bagno, che interpreta il ruolo di un intrepido avventuriero; al suo fianco, una spalla sovraeccitata che si agita, manipola, commenta e trasforma il palcoscenico in una scenografia mobile con pannelli e pezzi di cartone. Senza una parola o quasi ma con la precisione di un orafo, il duo ci accompagna in un viaggio intorno al mondo tanto assurdo quanto epico, con tempeste, inseguimenti, naufragi e una grande storia d’amore. Un pezzo di teatro fisico, visivo, poetico e completamente folle, al confine tra il cartone animato e il capolavoro in studio. Vincitore del Molière per il teatro pubblico e applaudito ovunque, questo straordinario spettacolo fa ridere fino alle lacrime, ribaltando i luoghi comuni sui corpi, sull’eroismo e sul teatro stesso. C’è solo una regola: mai sottovalutare i grassi, soprattutto quando pattinano bene.

Informazioni pratiche: Teatro in francese, durata: 90 minuti, dai 10 anni in su.

Le Carreau Scène nationale 7 ottobre 2025 ore 20.00.

Espanol :

Una epopeya de alta velocidad en tapa dura.

Un dúo explosivo, cientos de cajas de cartón, una epopeya loca y artesanal: Les Gros patinent bien llega a Le Carreau con su tornado de genialidad burlesca. Imagínese: un hombre alto, macizo, silencioso, en bañador, en el papel de un intrépido aventurero; a su lado, un compañero sobreexcitado que sacude, manipula, comenta y transforma el escenario en un decorado móvil a base de paneles y trozos de cartón. Sin mediar palabra -o casi-, pero con la precisión de un orfebre, el dúo nos embarca en una vuelta al mundo tan absurda como épica, con tormentas, persecuciones, naufragios y una gran historia de amor. Un teatro físico, visual, poético y completamente disparatado, en el límite entre la caricatura y la obra maestra de estudio. Ganador del Molière de teatro público, y aplaudido allá donde va, este extraordinario espectáculo hace reír hasta llorar al tiempo que trastoca los tópicos sobre los cuerpos, el heroísmo y el propio teatro. Sólo hay una regla: nunca subestimes a los gordos… sobre todo cuando patinan bien.

Información práctica: Teatro en francés, duración: 90 min, a partir de 10 años.

Le Carreau Scène nationale 7 de octubre de 2025 a las 20.00 h.

