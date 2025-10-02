Les gros patinent bien | Théâtre l’Archipel Fouesnant

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

Théâtre 1h30 Dès 10 ans

Carton plein !

Dans un feu d’artifice de cartons, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan nous embarquent pour un hilarant tour du monde.

L’idée géniale de ce duo est simple mais extrêmement inventive. Un acteur bien enrobé, en costume trois pièces et vissé sur son tabouret assure le récit dans un charabia étonnamment intelligible. Le second filiforme, en maillot de bain et virevoltant illustre cette histoire grâce à des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays visités ou encore les bestioles rencontrées ! En patins, à trottinette, en avion ou à dos de mulet, la folle épopée traverse l’Écosse, l’Islande, l’Espagne et même la Bretagne.

Chemin faisant, les deux larrons déclinent nombre de gags, d’idées farfelues et d’astuces ingénieuses.

Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

