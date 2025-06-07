Les guénels ateliers confection de bettraves creusées Wimereux
Les guénels ateliers confection de bettraves creusées Wimereux lundi 22 décembre 2025.
Les guénels ateliers confection de bettraves creusées
Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-22
Participer à une tradition des fêtes se fin d’année
au Centre SocioCulturel “Audrey BARTIER” confectionner votre guenels
Gratuit avec réservation obligatoire auprès de l’accueil
Rens. 03 21 33 29 53 .
Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 29 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les guénels ateliers confection de bettraves creusées Wimereux a été mis à jour le 2025-01-16 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale