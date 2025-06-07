Les guénels ateliers confection de bettraves creusées Wimereux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les guénels ateliers confection de bettraves creusées

Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux Pas-de-Calais

Participer à une tradition des fêtes se fin d’année
au Centre SocioCulturel “Audrey BARTIER” confectionner votre guenels
Gratuit avec réservation obligatoire auprès de l’accueil

Rens. 03 21 33 29 53   .

Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 29 53 

