Les guénels ateliers confection de bettraves creusées Wimereux

Les guénels ateliers confection de bettraves creusées

Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux Pas-de-Calais

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

2025-12-22

Participer à une tradition des fêtes se fin d’année

au Centre SocioCulturel “Audrey BARTIER” confectionner votre guenels

Gratuit avec réservation obligatoire auprès de l’accueil

Rens. 03 21 33 29 53 .

