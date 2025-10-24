Les guêpes aiment l’andouillette Promenade de la Digue Nyons

Les guêpes aiment l’andouillette

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Théâtre humoristique avec Serge Papagalli dans le cadre de Nyons en scène.

Tout public à partir de 14 ans Durée 1h30

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Humorous theater with Serge Papagalli as part of Nyons en scène.

All audiences aged 14 and over Duration: 1h30

German :

Humoristisches Theater mit Serge Papagalli im Rahmen von Nyons en scène.

Für alle ab 14 Jahren Dauer: 1h30

Italiano :

Teatro comico con Serge Papagalli nell’ambito di Nyons en scène.

Adatto a tutte le età dai 14 anni in su Durata: 1h30

Espanol :

Teatro cómico con Serge Papagalli en el marco de Nyons en scène.

Apto para mayores de 14 años Duración: 1h30

