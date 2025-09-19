Les Guinguettes de Bussy Bussy

Route de Chalivoy Bussy Cher

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 00:00:00

2025-09-19 2025-10-10

Les Guinguettes de Bussy sont de retour en 2025 !

Ambiance conviviale, musique live, karaoké déchaîné, bonne bière et bons petits plats… tout ce qu’on aime pour passer un bon moment ensemble !

Rendez-vous au stade de foot de Bussy (18130)

Les vendredis 19 Septembre et 10 octobre de 18h00 à 00h00

Au programme Concerts live, Karaoké géant, Bar avec la Brasserie La Cillyotte, Restauration sur place…

Viens chanter, danser et trinquer avec nous!

Entrée libre avec bonne humeur obligatoire ! 0 .

Route de Chalivoy Bussy 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 36 05 38 28

English :

Les Guinguettes de Bussy are back in 2025!

German :

Die Guinguettes de Bussy sind 2025 wieder da!

Italiano :

Le Guinguettes de Bussy tornano nel 2025!

Espanol :

¡Les Guinguettes de Bussy vuelven en 2025!

