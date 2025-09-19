Les Guinguettes de Bussy Bussy
Les Guinguettes de Bussy Bussy vendredi 19 septembre 2025.
Les Guinguettes de Bussy
Route de Chalivoy Bussy Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 00:00:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-10-10
Les Guinguettes de Bussy sont de retour en 2025 !
Ambiance conviviale, musique live, karaoké déchaîné, bonne bière et bons petits plats… tout ce qu’on aime pour passer un bon moment ensemble !
Rendez-vous au stade de foot de Bussy (18130)
Les vendredis 19 Septembre et 10 octobre de 18h00 à 00h00
Au programme Concerts live, Karaoké géant, Bar avec la Brasserie La Cillyotte, Restauration sur place…
Viens chanter, danser et trinquer avec nous!
Entrée libre avec bonne humeur obligatoire ! 0 .
Route de Chalivoy Bussy 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 36 05 38 28
English :
Les Guinguettes de Bussy are back in 2025!
German :
Die Guinguettes de Bussy sind 2025 wieder da!
Italiano :
Le Guinguettes de Bussy tornano nel 2025!
Espanol :
¡Les Guinguettes de Bussy vuelven en 2025!
