Les Guinguettes de Frayssinhes Frayssinhes

La place du Barry Frayssinhes Lot

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire , disait Nougaro. La preuve donnée en musique cette fois puisque les accordéons d’Yves précéderont alors le concert d’ Albert et ses chouettes airs dont le swing joyeux avait enflammé la première saison des guinguettes à Frayssinhes. Guinguette particulière cette année puisqu’elle se tiendra la veille de la 9eme édition du Festiv’Arts organisée les 25 et 26 juillet prochains par La Clef des Arts Aux Champs dans de nouveaux lieux choisis au cœur du village.

La place du Barry Frayssinhes 46400 Lot Occitanie

English :

« Jazz et java copains, ça doit se faire », said Nougaro. The proof is in the music this time, as Yves?s accordions precede a concert by « Albert et ses chouettes airs » Albert et ses chouettes airs », whose joyful swing set the first season of guinguettes alight at Frayssinhes. This year?s guinguette will be a special one, as it will be held on the eve of the 9th Festiv?Arts organized by « La Clef des Arts Aux Champs » on July 25 and 26, at new venues in the heart of the village.

German :

« Jazz und Java als Freunde, das muss doch möglich sein », sagte Nougaro. Der Beweis wird dieses Mal in Form von Musik erbracht, denn Yves’ Akkordeon spielt vor dem Konzert von « ? Albert et ses chouettes airs », dessen fröhlicher Swing die erste Saison der Guinguettes in Frayssinhes entzündet hatte. Guinguette findet dieses Jahr am Vorabend des 9. Festiv?Arts statt, das am 25. und 26. Juli von « La Clef des Arts Aux Champs » an einem neuen Ort im Dorfzentrum organisiert wird.

Italiano :

nougaro diceva: « Jazz e java, è qualcosa che si può fare insieme ». Questa volta la prova sarà nella musica: le fisarmoniche di Yves precederanno il concerto di « Albert et ses chouettes airs » Albert et ses chouettes airs », il cui gioioso swing ha infiammato la prima stagione di guinguette a Frayssinhes. Quest’anno la guinguette sarà speciale, poiché si terrà alla vigilia del 9° Festival delle Arti, organizzato il 25 e 26 luglio da « La Clef des Arts Aux Champs » in nuovi spazi nel cuore del villaggio.

Espanol :

nougaro solía decir: « Jazz y java, eso es algo que se puede hacer juntos ». En esta ocasión, los acordeones de Yves precederán al concierto de « Albert et ses chouettes airs » Albert et ses chouettes airs », cuyo alegre swing encendió la primera temporada de guinguettes en Frayssinhes. La guinguette de este año será especial, ya que se celebrará en vísperas del 9º Festival de las Artes, organizado los días 25 y 26 de julio por « La Clef des Arts Aux Champs » en nuevos escenarios en el corazón del pueblo.

