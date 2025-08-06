Les guinguettes de la place Donzère

Les guinguettes de la place Donzère mercredi 6 août 2025.

Les guinguettes de la place

Place du Champ de Mars Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Devenues un évènement estival incontournable à Donzère, les Guinguettes de la place reviennent pour votre plus grand plaisir !

Tous les mercredis de l’été ! Venez partager un moment de convivialité !

Place du Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

English :

The Guinguettes de la place have become a not-to-be-missed summer event in Donzère, and are back to delight you!

Every Wednesday throughout the summer! Come and share a moment of conviviality!

German :

Die Guinguettes de la Place, die zu einem unumgänglichen Sommerereignis in Donzère geworden sind, kehren zu Ihrem größten Vergnügen zurück!

Jeden Mittwoch im Sommer! Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit!

Italiano :

Ormai un appuntamento estivo imperdibile a Donzère, le Guinguettes de la place tornano a deliziarvi!

Ogni mercoledì per tutta l’estate! Venite a divertirvi!

Espanol :

Las Guinguettes de la place, cita ineludible del verano en Donzère, vuelven para deleitarle

Todos los miércoles del verano ¡Venga y participe!

L’événement Les guinguettes de la place Donzère a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence