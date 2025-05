Les Guinguettes de Lafargue ! – Château Lafargue Martillac, 15 mai 2025 07:00, Martillac.

Gironde

Les Guinguettes de Lafargue ! Château Lafargue 9 Impasse de Domy Martillac Gironde

Début : 2025-05-15

fin : 2025-07-24

2025-05-15

2025-05-22

2025-07-24

Elles font leur grand retour, les Guinguettes de Lafargue, couplées à un Marché de producteurs/créateurs…. Alors, sortez vos agendas et rendez-vous les 15 et 22 mai et le 24 juillet 2025 à la propriété !

Truck de chef et son Food-Truck délectera vos papilles comme chaque année.

Au cours de ces soirées nous célèbrerons la sortie de notre nouvelle cuvée en Pessac-Léognan blanc Château De Domy Cuvée Arthur 2023. .

Château Lafargue 9 Impasse de Domy

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 72 30 contact@chateaulafargue-france.com

