Les Guinguettes de Lafargue ! Château Lafargue Martillac
Les Guinguettes de Lafargue ! Château Lafargue Martillac jeudi 7 mai 2026.
Martillac
Les Guinguettes de Lafargue !
Château Lafargue 9 Impasse de Domy Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03
Les Guinguettes du Château Lafargue font leur grand retour dès le jeudi 07 mai et durant tout l’été !
Préparez-vous à retrouver
– Tous les vins de la propriété (avec modération, mais pas de panique vous pourrez aussi repartir avec du stock )
– Des couchers de soleil beaucoup trop beaux et cette ambiance qu’on ne remplace pas
Bref… vous pouvez remettre les lunettes maintenant, mais cette fois-ci, c’est pour le style
Pensez à réserver (surtout si vous voulez manger ou grignoter les délices de @truckdechef !) .
Château Lafargue 9 Impasse de Domy Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 72 30 contact@chateaulafargue-france.com
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English : Les Guinguettes de Lafargue !
L’événement Les Guinguettes de Lafargue ! Martillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Sud Bordeaux Tourisme
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