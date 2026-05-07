Les Guinguettes de Lafargue ! Château Lafargue Martillac

Martillac

Les Guinguettes de Lafargue !

Château Lafargue 9 Impasse de Domy Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03

Les Guinguettes du Château Lafargue font leur grand retour dès le jeudi 07 mai et durant tout l’été !

Préparez-vous à retrouver

– Tous les vins de la propriété (avec modération, mais pas de panique vous pourrez aussi repartir avec du stock )

– Des couchers de soleil beaucoup trop beaux et cette ambiance qu’on ne remplace pas

Bref… vous pouvez remettre les lunettes maintenant, mais cette fois-ci, c’est pour le style

Pensez à réserver (surtout si vous voulez manger ou grignoter les délices de @truckdechef !) .

Château Lafargue 9 Impasse de Domy Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 72 30 contact@chateaulafargue-france.com

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English : Les Guinguettes de Lafargue !

L’événement Les Guinguettes de Lafargue ! Martillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Sud Bordeaux Tourisme