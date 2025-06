Les guinguettes de l’été – Le Repaire des Orties Lambesc 2 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Les guinguettes de l’été Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi de 18h30 à 22h.

Mercredi 9 juillet 2025 le mercredi de 18h30 à 22h.

Mercredi 16 juillet 2025 le mercredi de 18h30 à 22h. Le Repaire des Orties 2 rue Grande Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Soirée festive, guinguette en terrasse pour profiter d’une douce soirée d’été.

Au programme tombola, convivialité, jeux et bar associatif.



Tout public Tarif animation pour tous·tes / tarif du bar associatif après adhésion .

Le Repaire des Orties 2 rue Grande

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur collectif.les.orties@proton.me

English :

Festive evening, guinguette on the terrace to enjoy a mild summer evening.

German :

Festlicher Abend, Guinguette auf der Terrasse, um einen lauen Sommerabend zu genießen.

Italiano :

Una serata di festa sulla terrazza per godersi una mite serata estiva.

Espanol :

Una velada festiva en la terraza para disfrutar de una cálida noche de verano.

