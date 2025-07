LES GUINGUETTES DE L’ÉTÉ ! Mondelange

LES GUINGUETTES DE L'ÉTÉ ! Mondelange vendredi 1 août 2025.

LES GUINGUETTES DE L’ÉTÉ !

parc de la salle Honecker Mondelange Moselle

Début : Vendredi 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-31 23:30:00

2025-08-01

Venez profiter de l’été à Mondelange en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et animée !

Concerts & bal en plein air.

Espace détente, bar & restauration.

Ambiance conviviale dans un cadre verdoyant.Tout public

English :

Come and enjoy summer in Mondelange with family and friends, in a warm and lively atmosphere!

Concerts & open-air dance.

Relaxation area, bar & restaurant.

A friendly atmosphere in a green setting.

German :

Genießen Sie den Sommer in Mondelange mit der Familie oder mit Freunden in einer herzlichen und lebhaften Atmosphäre!

Konzerte & Tanz unter freiem Himmel.

Entspannungsbereich, Bar & Restaurant.

Gesellige Atmosphäre in einer grünen Umgebung.

Italiano :

Venite a godervi l’estate a Mondelange con la famiglia o gli amici, in un’atmosfera calda e vivace!

Concerti e balli all’aperto.

Area relax, bar e ristorante.

Un’atmosfera amichevole in un ambiente verde.

Espanol :

Venga a disfrutar del verano en Mondelange con su familia o amigos, en un ambiente cálido y animado

Conciertos y verbenas.

Zona de descanso, bar y restaurante.

Un ambiente agradable en un entorno verde.

