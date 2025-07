Les Guinguettes de l’Herberie Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou

Début : 2025-07-20 07:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Dans le cadre du festival Fermes en scènes, festivale de théâtre itinérant, venez faire une escalle aux Guinguettes de l’Herberie le 20 Juillet 2025

La ferme de la Haute Herberie vous accueille pour un vide-grenier, une guinguette et le spectacle des Cabarets des Petits Riens, une pilule pour le moral, un voyage à travers les dernières décennies.

Tarifs 12€/adulte // 6€ -12ans .

Les Guinguettes de l’Herberie 601, lieu-dit la Haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 70 33 94

English :

As part of the Fermes en scènes festival, an itinerant theater festival, come and visit Les Guinguettes de l’Herberie on July 20, 2025

German :

Im Rahmen des Festivals « Fermes en scènes », einem Wandertheaterfestival, können Sie am 20. Juli 2025 einen Zwischenstopp in den Guinguettes de l’Herberie einlegen

Italiano :

Nell’ambito del festival Fermes en scènes, un festival teatrale itinerante, il 20 luglio 2025 fate tappa alle Guinguettes de l’Herberie

Espanol :

Como parte del festival Fermes en scènes, un festival de teatro itinerante, venga a disfrutar de una parada en las Guinguettes de l’Herberie el 20 de julio de 2025

L’événement Les Guinguettes de l’Herberie Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de tourisme Anjou bleu