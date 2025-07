Les guinguettes de Listours, Saint-Jean-Mirabel Saint-Jean-Mirabel

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-28 00:00:00

2025-08-14 2025-08-28

Tout au long de l’été, venez vivre des soirées festives à Listours dans un cadre champêtre et détendu. Les guinguettes de Listours vous proposent une programmation variée mêlant concerts en plein air, repas conviviaux, buvette et marchés de producteurs. Chaque soirée offre une ambiance musicale unique, du swing au groove en passant par les musiques du monde. En famille ou entre amis, venez partager un moment chaleureux au cœur de la nature. Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

Jeudi 14 août 2025 de 18h à minuit

Concert swing avec Swing Brothers. Détente, buvette, repas et barbecue à disposition.

– 18h ouverture du site

– 21h concert Swing Brothers

Jazz et blues

Jeudi 28 août 2025 de 18h à minuit

Jam Session Guinguette Listours

Soirée musicale libre sous forme de jam session. Ambiance conviviale, possibilité de participation musicale.

– 18h ouverture du site

– 21h Jam session

Du 3 juillet au 28 août 2025, de 18h à minuit

Gratuit (accès), repas sur réservation

– Concerts 17/07, 31/07, 14/08, 28/08

– Marchés 11, 18, 25/07 et 1, 8/08 .

Aire de Listours Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie +33 7 57 18 27 17

English :

All summer long, come and enjoy festive evenings at Listours in a relaxed country setting. The Listours guinguettes offer a varied program of open-air concerts, convivial meals, refreshment stands and farmers? markets. Each evening offers a unique musical ambience, from swing to groove to world music. With family or friends, come and share a warm moment in the heart of nature. A summer event not to be missed!

German :

Den ganzen Sommer über können Sie in Listours festliche Abende in einer ländlichen und entspannten Umgebung erleben. Die Guinguettes von Listours bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm aus Open-Air-Konzerten, geselligen Mahlzeiten, Getränkeständen und Bauernmärkten. Jeder Abend bietet eine einzigartige musikalische Atmosphäre, von Swing über Groove bis hin zu Weltmusik. Mit der Familie oder mit Freunden können Sie einen herzlichen Moment im Herzen der Natur verbringen. Ein Sommertermin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Per tutta l’estate, venite a godervi le serate di festa a Listours in una rilassante cornice di campagna. Le guinguettes di Listours offrono un programma vario di concerti all’aperto, pasti conviviali, punti di ristoro e mercati contadini. Ogni serata offre un’atmosfera musicale unica, dallo swing al groove alla world music. In famiglia o con gli amici, venite a condividere un momento di calore nel cuore della natura. Un evento estivo da non perdere!

Espanol :

Durante todo el verano, venga a disfrutar de las veladas festivas de Listours en un ambiente campestre y relajado. Las guinguettes de Listours ofrecen un variado programa de conciertos al aire libre, comidas de convivencia, puestos de refrescos y mercados de agricultores. Cada velada ofrece un ambiente musical único, desde el swing al groove, pasando por las músicas del mundo. En familia o entre amigos, venga a compartir un momento cálido en plena naturaleza. Un acontecimiento veraniego que no debe perderse

