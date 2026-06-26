LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles samedi 22 août 2026.

Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC

Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le nouveau rendez-vous de la saison estivale à venir découvrir dès ce vendredi.

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Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70

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English :

The new event of the summer season—come check it out starting this Friday.

L’événement LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME