LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles
LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles samedi 22 août 2026.
Saleilles
LES GUINGUETTES DU LAC
Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le nouveau rendez-vous de la saison estivale à venir découvrir dès ce vendredi.
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Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70
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English :
The new event of the summer season—come check it out starting this Friday.
L’événement LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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