Les Gujaneries 2026

12 Avenue de la Plage Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Vendredi 24 avril 20h30

SOIRÉE SAYNÈTES “C’EST POUR RIRE !

Samedi 25 avril 20h30

THÉÂTRE “AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ?

Jauge limitée.

Réservation obligatoire. .

12 Avenue de la Plage Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine lescouleursdurire@gmail.com

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English : Les Gujaneries 2026

L’événement Les Gujaneries 2026 Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gujan-Mestras