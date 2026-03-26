Les Gujaneries 2026 Gujan-Mestras
Les Gujaneries 2026 Gujan-Mestras vendredi 24 avril 2026.
Les Gujaneries 2026
12 Avenue de la Plage Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Vendredi 24 avril 20h30
SOIRÉE SAYNÈTES “C’EST POUR RIRE !
Samedi 25 avril 20h30
THÉÂTRE “AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ?
Jauge limitée.
Réservation obligatoire. .
12 Avenue de la Plage Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine lescouleursdurire@gmail.com
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English : Les Gujaneries 2026
L’événement Les Gujaneries 2026 Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gujan-Mestras