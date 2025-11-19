Les Habilleuses Cholet

Les Habilleuses Cholet mercredi 19 novembre 2025.

Les Habilleuses

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 17:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20

Cie Res Non Verba

Un cocon de douceur et d’éveil textile pour les tout-petits spectateurs. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Habilleuses Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais