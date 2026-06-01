Les habitants de l’Ascétique dans le parc thermal, Kurpark Bad Schwalbach, Bad Schwalbach

Les habitants de l’Ascétique dans le parc thermal Dimanche 7 juin, 11h00 Kurpark Bad Schwalbach Rheingau-Taunus-Kreis

Coût : 8 €, réduit et enfants de 5 à 15 ans 5 €, familles 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Le serpent d’aspic, qui mesure jusqu’à deux mètres de long, fait partie des plus grandes espèces de serpents d’Europe. Sa surface lisse et brillante est brun olive et s’assombrit jusqu’à la queue, le ventre apparaît pâle, jaunâtre ou verdâtre – une vue fascinante. Le poisson d’aspic est non toxique et totalement inoffensif pour l’homme, mais malheureusement menacé dans sa survie. La direction fournit, y compris pour les enfants, des aperçus passionnants sur leur mode de vie et sensibilise à leur protection et préservation.

Organisateur :

Ville de Bad Schwalbach

Téléphone : 06124 500200

E-mail : tourist-info@bad-schwalbach.de

www.bad-schwalbach.de/freizeit-tourismus

Kurpark Bad Schwalbach Parkstraße, 65307 Bad Schwalbach Bad Schwalbach 65307 Rheingau-Taunus-Kreis Hessen 06124 500200 http://www.bad-schwalbach.de/freizeit-tourismus [{« link »: « mailto:tourist-info@bad-schwalbach.de »}, {« link »: « https://www.bad-schwalbach.de/freizeit-tourismus »}]

Menacé d’extinction, non toxique et l’un des plus grands serpents d’Europe : la visite guidée offre des aperçus fascinants sur le mode de vie des habitants autochtones d’Ascléene.

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