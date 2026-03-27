Les habitants des roches

Beaulieu-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Rejoignez-nous pour découvrir un patrimoline naturel d’exception à deux pas de l’un des plus beaux villages meusiens.

Le relief et ses roches magistrales vous permettront d’observer un patrimoine animal et végétal rare.

Inscription obligatoire.

Chaussures de marche et paire de jumelles conseillées.Tout public

0 .

Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us to discover an exceptional natural heritage just a stone’s throw from one of Meuse’s most beautiful villages.

The relief and its majestic rocks will enable you to observe a rare animal and plant heritage.

Registration required.

Walking shoes and binoculars recommended.

L’événement Les habitants des roches Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COEUR DE LORRAINE