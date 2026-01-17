Les habitants ont du talent ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 27 janvier – 12 février Ille-et-Vilaine

Vous avez un talent caché et souhaitez exposer vos œuvres ( peinture, photo, gravure, mosaïque, sculpture, collage, dessin,…). Vous pouvez exposer vos œuvres dans le cadre des Talents Z’Anonymes.

Dépôt des oeuvres : 27, 28, 29 JANVIER 2026

Installation collective : 30 JANVIER après midi

Les oeuvres doivent obligatoirement disposer d’un système d’accroche

Plus d’infos et de renseignement : Cécile MOUSSION 02 99 27 21 17 / [cecile.moussion@labellangerais.org](mailto:cecile.moussion@labellangerais.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T17:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



