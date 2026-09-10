Informations pratiques

Les habits neufs du Père Noël Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 16 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Lecture interprétée par les bibliothécaires

« Tu connais le Père Noël, n’est-ce pas ? Son manteau rouge, sa barbe blanche, ses bottes noires, sa ceinture sur son ventre dodu et son bonnet à grelot ? Sais-tu qu’il n’a pas toujours été habillé ainsi ? Alors je vais te raconter l’histoire des habits du Père Noël.»

Une lecture interprétée par les bibliothécaires de l’album jeunesse de Brigitte Delpech et Géraldine Cosneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-16T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-16T17:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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