Informations pratiques

Le Blanc

Les haies bocagères habitats et autoroutes du vivant

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Conférence sur le thème de l’environnement par Igor BOYER, Docteur en Sciences de l’Environnement.

Paysage emblématique du Berry, le bocage et son réseau de haies jouent un rôle majeur pour la biodiversité. Cette conférence abordera l’écologie du paysage à travers trois axes: l’intérêt des haies comme habitats naturels, leur fonction de corridors de déplacement pour les espèces et enfin leur rôle crucial face au changement climatique, pour en atténuer localement les effets au cours des prochaines décennies. .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Conference on the theme of local history, by Danielle Beaujard, Honorary Lawyer.

L’événement Les haies bocagères habitats et autoroutes du vivant Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne