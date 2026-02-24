Les haies dans le paysage d’Exoudun Exoudun

Les haies dans le paysage d'Exoudun Exoudun samedi 18 avril 2026.

Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres

2026-04-18
2026-04-18

Lors d’une balade, vous serez guidé.es par la CEN Nouvelle-Aquitaine et l’association Prom’haies pour découvrir la haie sous toutes ses facettes. Inscription conseillée.

RDV à 14h30 sur la place de la mairie à Exoudun.   .

+33 6 13 44 57 76  s.maiano@cen-na.org

