Les haies dans le paysage d’Exoudun Exoudun

Les haies dans le paysage d’Exoudun

Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

Lors d’une balade, vous serez guidé.es par la CEN Nouvelle-Aquitaine et l’association Prom’haies pour découvrir la haie sous toutes ses facettes. Inscription conseillée.

RDV à 14h30 sur la place de la mairie à Exoudun. .

Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 44 57 76 s.maiano@cen-na.org

