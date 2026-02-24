Les haies dans le paysage d’Exoudun Exoudun
Les haies dans le paysage d’Exoudun
Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Lors d’une balade, vous serez guidé.es par la CEN Nouvelle-Aquitaine et l’association Prom’haies pour découvrir la haie sous toutes ses facettes. Inscription conseillée.
RDV à 14h30 sur la place de la mairie à Exoudun. .
Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
