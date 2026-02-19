Les halles de Bretagne

Ciné Roch, Guémené-sur-Scorff, Morbihan

12 avril 2026, 10:30

12:00

2026-04-12

Patrimoine aujourd’hui rare et menacé, les halles furent pendant des siècles au cœur de la vie des bourgs en Bretagne. Un voyage historique, architectural et patrimonial. Conférence de Lise Lemasson. .

