Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un marché Les halles centrales Saint-Nazaire

Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un marché Les halles centrales Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un marché 20 et 21 septembre Les halles centrales Loire-Atlantique

Gratuit. Se présenter 10 minutes avant le départ de la visite devant l’entrée des Halles. Nous vous conseillons fortement de réserver votre visite (lien à partir de septembre)

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

C’est jour de marché !

À partir de juillet 1958, clients et commerçants se côtoient sous de nouvelles halles couvertes.

L’architecte Claude Dommée a conçu un bâtiment de béton armé qui conjugue les besoins des usagers et son intégration dans l’architecture de la place, expressions de la reconstruction de la ville.

Les halles centrales rue Jean jaurès 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite guidée du « ventre » de Saint Nazaire, accompagnée d’une dégustation de produits locaux.

Photographe Paul Lemasson. Collection SNAT-Ecomusée