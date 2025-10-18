Les Halles du Château Saint Hilaire LA PLANTADE RD 19 Coudoux

Les Halles du Château Saint Hilaire LA PLANTADE RD 19 Coudoux samedi 18 octobre 2025.

Les Halles du Château Saint Hilaire

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 16h.

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 16h. LA PLANTADE RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Marché gourmand aux Halles du Château Saint Hilaire

Venez déguster des produits locaux et les vins du domaine.

Ambiance marché gourmand avec

Charcuterie • Fromages • Fruits de mer

Bar à vins & DJ en live ! .

LA PLANTADE RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 contact@chateau-saint-hilaire.fr

English :

Gourmet market at the Halles du Château Saint Hilaire

German :

Gourmet-Markt in den Hallen des Château Saint Hilaire

Italiano :

Mercato gastronomico alle Halles du Château Saint Hilaire

Espanol :

Mercado gastronómico en las Halles du Château Saint Hilaire

