Les Halles du Château Saint Hilaire LA PLANTADE RD 19 Coudoux

Les Halles du Château Saint Hilaire
Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 16h.
Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 16h. LA PLANTADE RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
Marché gourmand aux Halles du Château Saint Hilaire
Venez déguster des produits locaux et les vins du domaine.
Ambiance marché gourmand avec
Charcuterie • Fromages • Fruits de mer
Bar à vins & DJ en live ! .
LA PLANTADE RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 contact@chateau-saint-hilaire.fr
English :
Gourmet market at the Halles du Château Saint Hilaire
German :
Gourmet-Markt in den Hallen des Château Saint Hilaire
Italiano :
Mercato gastronomico alle Halles du Château Saint Hilaire
Espanol :
Mercado gastronómico en las Halles du Château Saint Hilaire
L’événement Les Halles du Château Saint Hilaire Coudoux a été mis à jour le 2025-09-22 par Provence Tourisme