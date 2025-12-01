Les Halles en Fête, Rue de la Vieille Eglise Saint-Lunaire
Les Halles en Fête, Rue de la Vieille Eglise Saint-Lunaire mercredi 31 décembre 2025.
Les Halles en Fête
Rue de la Vieille Eglise Halles de Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 08:00:00
fin : 2025-12-31 13:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Pour Noël, les Halles sont en fête !
Rendez-vous mercredi 24 décembre et mercredi 31 décembre. .
Rue de la Vieille Eglise Halles de Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Halles en Fête Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-12-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme