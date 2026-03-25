Les halles espagnoles Restaurant L’eau Douce Montmerle-sur-Saône

Les halles espagnoles

Restaurant L’eau Douce 53 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Célébrez les 7 ans du restaurant L’eau Douce avec une soirée spéciale Les Halles Espagnoles , proposant des spécialités espagnoles et une ambiance festive.

.

Restaurant L’eau Douce 53 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 31 12 leaudouce2019@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate 7 years of L’eau Douce restaurant with a special Les Halles Espagnoles evening, featuring Spanish specialties and a festive atmosphere.

L’événement Les halles espagnoles Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre