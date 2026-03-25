Les halles espagnoles Restaurant L’eau Douce Montmerle-sur-Saône
Les halles espagnoles Restaurant L’eau Douce Montmerle-sur-Saône vendredi 3 avril 2026.
Les halles espagnoles
Restaurant L’eau Douce 53 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Célébrez les 7 ans du restaurant L’eau Douce avec une soirée spéciale Les Halles Espagnoles , proposant des spécialités espagnoles et une ambiance festive.
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Restaurant L’eau Douce 53 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 31 12 leaudouce2019@outlook.fr
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English :
Celebrate 7 years of L’eau Douce restaurant with a special Les Halles Espagnoles evening, featuring Spanish specialties and a festive atmosphere.
L’événement Les halles espagnoles Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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