Les Halles Gourmandes au Château de la Roque Forcade Lieu dit Baume de Marron Peypin

Les Halles Gourmandes au Château de la Roque Forcade

Dimanche 1er mars 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 30 août 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 8 novembre 2026 de 10h à 15h.

Dimanche 6 décembre 2026 de 10h à 15h. Lieu dit Baume de Marron Château de la Roque Forcade Peypin Bouches-du-Rhône

Votre nouveau rendez-vous gourmand et local.

Le Château de la Roque Forcade a le plaisir de vous présenter les artisans et producteurs locaux de la saison 2026 des Halles Gourmandes.

Les Halles Gourmandes est un événement mensuel qui se déroule chaque premier dimanche du mois, à partir du mois de février. Elles ont pour objectif d’offrir au grand public un moment convivial et gourmand, placé sous le signe de la découverte et du partage.

Vous pourrez profiter d’une consommation sur place ou à emporter, selon les propositions des artisans présents.

Créatrice de cookies dodus et gourmands, créatrice d’accessoires pour chiens & chats, Foodtruck de spécialités italiennes, créatrice de bijoux fantaisies en pierres fines, chocolatier, écailler…



Lieu dit Baume de Marron Château de la Roque Forcade Peypin 13124 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 98 81 41

English :

Your new local gourmet rendez-vous.

Château de la Roque Forcade is pleased to present the local artisans and producers for the 2026 Halles Gourmandes season.

