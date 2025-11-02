Les Halles Romanaises de Noël place Jean Jaures Romans-sur-Isère

Les Halles Romanaises de Noël

place Jean Jaures La Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-18

16 chalets en bois seront installés sous et autour de la Canopée afin de permettre à tout le monde de passer un moment chaleureux et convivial sur le Marché de Noël de Romans-sur-Isère. Artisans et commerçants seront là.

place Jean Jaures La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

16 wooden chalets will be set up under and around the Canopée to give everyone a warm and friendly welcome at the Romans-sur-Isère Christmas Market. Craftsmen and retailers will be on hand.

German :

16 Holzhütten werden unter und um die Canopée herum aufgestellt, damit jeder einen warmen und gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Romans-sur-Isère verbringen kann. Handwerker und Händler werden da sein.

Italiano :

16 chalet in legno saranno allestiti sotto e intorno al Canopée per dare a tutti un’accoglienza calorosa e amichevole al Mercatino di Natale di Romans-sur-Isère. Artigiani e commercianti saranno a disposizione.

Espanol :

16 chalés de madera se instalarán bajo y alrededor de la Canopée para dar a todos una cálida y acogedora bienvenida en el mercado navideño de Romans-sur-Isère. También habrá artesanos y comerciantes.

L’événement Les Halles Romanaises de Noël Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme