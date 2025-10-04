Les Halliennales Complexe Pierre de Coubertin Hallennes-lez-Haubourdin

Les Halliennales Complexe Pierre de Coubertin Hallennes-lez-Haubourdin Samedi 4 octobre, 10h00 Entrée libre

Salon des littératures de l’Imaginaire

Les Halliennales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire accueillant plus de quatre-vingts invités, nordistes, nationaux et européens, écrivains et illustrateurs, tiendra sa treizième édition le samedi 4 octobre 2025 à Hallennes-lez-Haubourdin. Outre les dédicaces et de nombreuses animations sous le signe de l’étrange, du fantastique et du surnaturel, cette manifestation s’accompagne d’un prix littéraire et de rencontres avec les scolaires de l’agglomération.

https://www.halliennales.com/

Complexe Pierre de Coubertin rue Georges Pompidou, 59320 Hallennes lez Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord