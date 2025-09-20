Les hameaux vu par Le Parladis Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne

Les hameaux vu par Le Parladis Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne samedi 20 septembre 2025.

Les hameaux vu par Le Parladis 20 et 21 septembre Salle des Fêtes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition — Mémoire des hameaux de Saint-Saturnin-de-Lenne

À travers une exposition proposée par le groupe du Parladis, venez revivre la vie d’autrefois dans les hameaux de Saint-Saturnin-de-Lenne : traditions, scènes de vie et patrimoine rural se dévoilent pour une plongée sensible dans l’histoire locale.

Salle des Fêtes 146 Place du Pré de la Clastre, 12560 Saint-Saturnin-de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie 06 78 13 99 35 http://saintsaturnindelenne.fr La salle des Fêtes sert également de lieu d’exposition.

Exposition — Mémoire des hameaux de Saint-Saturnin-de-Lenne

© Luc Le Falher David