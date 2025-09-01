Les hamsters n’existent pas Cie Si Sensible Bischwiller

Les hamsters n’existent pas Cie Si Sensible Bischwiller mercredi 21 janvier 2026.

Les hamsters n’existent pas Cie Si Sensible

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Baptiste a un Hamster qui s’appelle Bubulle qu’il glorifie au plus haut point. Pendant la semaine, Baptiste invente tout un tas de parcours délirants pour son hamster… même que ça rend un peu fou son père. Le temps du week-end, Baptiste laisse son père pour aller chez sa mère et son nouvel amoureux, John un gars trop classe qui prépare le concours régional de Hula-Hoop. Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Baptiste. Et puis, une nuit, tout bascule, Bubulle disparaît de la maison. Son père dit qu’il s’est enfoui, mais Baptiste sait que ce n’est pas vrai. Parce qu’il a vu ce qui s’était passé…

Sous couvert d’un spectacle désopilant et irrésistible, Les hamsters n’existent pas est une pépite d’émotion qui nous parle de perte et de résilience mais se conclut en apothéose joyeuse. Un coup de cœur absolu !

Théâtre Dès 8 ans A voir en famille

Placement libre.

Dans le cadre de la programmation familiale « La Tête dans les étoiles », en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Bord plateau à l’issue des représentations.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-hamsters-nexistent-pas/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Baptiste has a hamster called Bubulle whom he glorifies to the utmost. Everything seems to be going well in Baptiste?s life. Then, one night, everything changes and Bubulle disappears from home. His father says he’s run away, but Baptiste knows this isn’t true. Because he saw what happened?

German :

Baptiste hat einen Hamster namens Bubulle, den er über alle Maßen verherrlicht. Alles in Baptistes Leben scheint in bester Ordnung zu sein. Doch dann, eines Nachts, ändert sich alles und Bubulle verschwindet aus dem Haus. Sein Vater sagt, er sei untergetaucht, aber Baptiste weiß, dass das nicht stimmt. Weil er gesehen hat, was passiert ist?

Italiano :

Baptiste ha un criceto di nome Bubulle che esalta al massimo. Tutto sembra andare bene nella vita di Baptiste. Poi, una notte, tutto cambia e Bubulle scompare da casa. Suo padre dice che si è nascosto, ma Baptiste sa che non è vero. Perché ha visto cosa è successo?

Espanol :

Baptiste tiene un hámster llamado Bubulle al que glorifica al máximo. Todo parece ir sobre ruedas en la vida de Baptiste. Entonces, una noche, todo cambia y Bubulle desaparece de casa. Su padre dice que se ha escondido, pero Baptiste sabe que no es cierto. Porque él vio lo que pasó

