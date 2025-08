Les « Happy Days Vintage » 60’s to 90’s Aix-en-Provence

Les « Happy Days Vintage » 60’s to 90’s Aix-en-Provence dimanche 3 août 2025.

Les « Happy Days Vintage » 60’s to 90’s

Dimanche 3 août 2025 de 8h à 20h. Place de Verdun Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

L’Association « L’Art de vivre en Pays d’Aix organise ses « Happys Days Vintage ». Années 60 à 90 . Marché Vintage et des animations pour une journée 100% plaisirs.

Venez chiner vintage et vous divertir en plein cœur d’Aix-en-Provence. Plus de 30 exposants passionnés vinyles, mobilier, mode, collection, bijoux, décoration, upcycling, BD, luminaires, jouets…



• à partir de 9h, Voitures vintage

• de 11h à 16h30, DJ Will

• à 11h30, Combat Sabre laser Star Wars + photos 11h30

• de 10 h à 17h30, Babyfoot Bonzini

• à 14h30, Défilé Mannequins chapeautés By Véronique.



Et toute la journée

• Baraque churros

• Spot Colorimétrie By Maya. Etude palette de couleurs qui illuminent votre beauté naturelle (10 offerts le matin, 10 offerts l’après-midi). .

Place de Verdun Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 33 55 69 artdevivre.paysdaix.asso@gmail.com

English :

The Association « L’Art de vivre en Pays d’Aix » organizes its « Vintage Happys Days ». From the 60s to the 90s. Vintage market and entertainment for a day of 100% pleasure.

German :

Der Verein « L’Art de vivre en Pays d’Aix » organisiert seine « Vintage Happys Days ». 60er bis 90er Jahre . Vintage-Markt und Animationen für einen Tag 100% Vergnügen.

Italiano :

L’Associazione « L’Art de vivre en Pays d’Aix » organizza le sue « Giornate Vintage Happys ». Dagli anni ’60 agli anni ’90. Mercatino vintage e animazione per una giornata di piacere al 100%.

Espanol :

La Asociación « L’Art de vivre en Pays d’Aix » organiza sus « Jornadas Vintage Happys ». De los años 60 a los 90. Mercado vintage y animaciones para un día de placer al 100%.

